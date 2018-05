Zabezpieczali błąkającą się po drodze kozę, pomagali w schwytaniu byka, który nie chciał wsiąść do przygotowanego dla niego transportu. Tym razem policjanci z Opoczna zostali wezwani do... znalezionego w polu żółwia. Nazwali go „Szybki Lopez” - poinformowała we wtorek łódzka policja.

"Szybki Lopez" - żółw, po którego przyjechała policja /Policja

