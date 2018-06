​Grupa prawie 80 polskich turystów od kilku godzin koczuje na lotnisku w tureckiej Antalyi. "Nie mamy już pieniędzy, nikt się nami nie opiekuje" - mówi RMF FM pan Sławomir z Elbląga, który czeka na powrót do Polski razem z żoną i trójką dzieci. Turyści byli na wczasach organizowanych przez firmę Neckermann, do Polski mają wrócić połączeniem czarterowanym od LOT-u.

Lotnisko w Antalyi / S. Plate / PAP/EPA

Powodem opóźnienia jest usterka samolotu, który dzisiaj nad ranem miał wylecieć z Katowic z grupą turystów wylatujących do Turcji i zabrać do Polski osoby, które właśnie skończyły wakacje w Antalyi.

Pan Sławomir, który utknął w Turcji narzeka, że nikt się nimi nie zajmuje. Mamy małe dzieci, koczujemy od 4 rano na lotnisku w Antalyi. Nie mam pieniędzy, by kupić coś dzieciom do picia, do jedzenia - mówi.

Według rzecznika LOT, linia już podstawiła inny samolot, który wkrótce zabierze pasażerów z Turcji.