Podejrzany o szpiegostwo Marek W. wciąż jest zatrudniony w Ministerstwie Energii i będzie wciąż pobierać pensję - potwierdził w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski. Marek W., przypomnijmy, został zatrzymany w ostatni piątek pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji.

Podejrzany o szpiegowanie dla Rosji wciąż pobiera pensję z resortu energii / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Minister Tchórzewski, pytany przez naszego dziennikarza o to, dlaczego podejrzany cały czas pobiera pieniądze z rządu, przekonywał, że Marek W. - choć z zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosjan - wciąż jest niewinnym człowiekiem.

Mamy pół roku na podjęcie decyzji. Musimy pół roku czekać na decyzję, czy on jest tylko tymczasowo aresztowany, czy też jest już oskarżony - powiedział szef resortu energii Krzysztofowi Berendzie.

Prawników dziwi taka argumentacja. Twierdzą, że podejrzenie szpiegostwa to poważny i wyjątkowy zarzut. I to niezależnie od domniemania niewinności.

Jeżeli ja bym wierzył prokuratorowi, to bym go (Marka W.) wywalił w trybie dyscyplinarnym natychmiast - a on będzie mógł dochodzić swoich praw, gdy się okaże, że prokurator wytoczył zarzuty, choć nie miał do tego podstaw - podsumował sytuację prawnik, prof. Robert Gwiazdowski.