Kilka miesięcy temu premier zapowiadał znaczną redukcję liczby wiceministrów. Po przeprowadzeniu tej operacji wiceministrów rzeczywiście ubyło, jednak rząd Mateusza Morawieckiego nadal liczy ponad 100 osób.

Mateusz Morawiecki, Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska / Jacek Turczyk / PAP

Najważniejsze stanowiska to oczywiście tzw. konstytucyjni członkowie rządu, czyli premier, wicepremierzy i ministrowie. Jest ich łącznie 23, chociaż resortów, czyli ministerstw, którymi kierują, jest tylko 19. Bez teki - a więc bez resortu - urzędują sam premier Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz ministrowie Beata Kempa (szefowa kancelarii premiera) i Mariusz Kamiński - koordynator służb specjalnych.

Ministrów "resortowych" jest 19. W resortach zaś urzęduje dziś nie 96, jak jeszcze w lutym, a 71 wiceministrów. Najwięcej stracił ich minister infrastruktury - z 6 wiceministrów zostało mu trzech. Po dwóch straciły m.in. resorty środowiska i zdrowia (liczba zastępców ministra spadła w nich z 5 do 3 i z 7 do 5). Większość resortów straciła po jednym z wiceministrów. Co ciekawe - ani jednej takiej funkcji nie zredukowano w ministerstwie finansów (było ich i jest 7) i MSZ (było i jest 5), w MON i MSWiA (w obu nadal jest po 5 wiceministrów).

Redukcja ogółem dotknęła w ministerstwach 25 wiceministrów, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - tylko trzech; w lutym urzędowało tam 13 sekretarzy i podsekretarzy stanu, dziś jest tylko 10 sekretarzy.

Przed redukcją rząd liczył 120 osób, dziś to nadal powyżej setki - 104 osoby: 23 ministrów, 71 wiceministrów w resortach i 10 sekretarzy stanu w KPRM.