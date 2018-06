​Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski trafił do szpitala. Jak podaje portal Onet.pl, polityk ma mieć problemy z oddychaniem.

Witold Waszczykowski / Bartłomiej Zborowski / PAP

Waszczykowski trafił do szpitala MSWiA na ulicy Szaserów. W tym samym szpitalu przez ponad miesiąc przebywał także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Witold Waszczykowski w 2015 roku został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło. Szefem resortu pozostał do 2018 roku, kiedy to w rządzie Mateusza Morawieckiego zastąpił go Jacek Czaputowicz. Waszczykowski wciąż pozostaje posłem VIII kadencji.

Wizytę w szpitalu zaliczył także w ostatnich dniach wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Polityk wczoraj trafił do szpitala w Krakowie, gdzie przebywał na SORze. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała później, że polityk jest w domu, a z jego zdrowie "jest ok".\