Prokuratura w Opolu przedstawiła zarzuty popełnienia zabójstwa dwóm mężczyznom, zatrzymanym w związku z morderstwem na ulicy Armii Krajowej w Opolu. Trzeci zatrzymany jest przesłuchiwany.

Blok, w którym doszło do zbrodni / Mariusz Materlik / Gorąca Linia RMF FM

Do morderstwa doszło w środę nad ranem na klatce schodowej w kamienicy przy ulicy Armii Krajowej w Opolu. Ofiarą był 23-letni Amadeusz K. - były zawodnik piłki ręcznej z Gwardii Opole. Mężczyzna wyszedł z mieszkania do pracy. Gdy zamknął za sobą drzwi, jego bliscy usłyszeli odgłosy kłótni i krzyki. Kiedy chcieli zobaczyć, co się dzieje na korytarzu, do mieszkania zsunął się ranny 23-latek. Otrzymał kilka ciosów nożem. Mimo reanimacji, zmarł.

W związku z tą sprawą policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku 22, 23 i 24 lat. Co najmniej jeden z nich znał zamordowanego.

Dziś przeprowadzono wizję lokalną i przesłuchano zatrzymanych. Dwóch usłyszało już zarzut popełnienia zabójstwa. Jak powiedział Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu, nie jest wykluczone, że taki sam zarzut zostanie przedstawiony także trzeciemu mężczyźnie. Ostateczna decyzja będzie zależała od wyniku przesłuchań.

Jutro prokuratura podejmie decyzję o skierowaniu do sądu wniosków o tymczasowy areszt dla podejrzanych.

(mpw)