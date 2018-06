​15-letnia dziewczyna miała 2,5 promila alkoholu w organizmie. Trafiła do szpitala w Ostrzeszowie. Policja przekazała materiały do Wydziału Rodziny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.

Badanie 15-letniej mieszkanki Kraszewic w powiecie ostrzeszowskim wykazało 2,5 promila alkoholu, co przy tak młodym organizmie mogło okazać się stężeniem śmiertelnym - powiedział Mariusz Tomczak z biura prasowego ostrzeszowskiej komendy.

Szpital w Ostrzeszowie zawiadomił miejscową policję, że na oddział trafiła nastolatka w stanie upojenia alkoholowego.



Mariusz Tomczak powiedział, że badania wykluczyły, żeby dziewczyna padła ofiarą przestępstwa seksualnego, zażyła środki psychotropowe lub odurzające.



O jej stanie powiadomiono matkę, która niezwłocznie przyjechała do szpitala. Nie będziemy ujawniać, w jakich okolicznościach znaleziono pijaną dziewczynę, co i ile wypiła oraz jak weszła w posiadanie alkoholu - poinformował Tomczak.



Dodał, że ze względu na dobro nieletniej policja nie ujawni więcej informacji.



Nastolatka po szpitalnej obserwacji została wypisana do domu.



Policjant zaapelował, żeby w okresie wakacyjnym rodzice "objęli swoje dzieci czujnym nadzorem".

(ph)