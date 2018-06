Tysiące osób przybyło w czwartek wieczorem do Watykanu, by złożyć gratulacje czternastu nowym kardynałom, w tym papieskiemu jałmużnikowi kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, którzy w czasie konsystorza otrzymali od papieża Franciszka birety kardynalskie i pierścienie.

Wzruszony nowy polski kardynał wymienił z papieżem serdeczny uścisk / CLAUDIO PERI / PAP/EPA

W czasie ceremonii nadania godności kardynała wzruszony nowy polski purpurat wymienił z papieżem serdeczny uścisk. W bazylice świętego Piotra rozległy się brawa. Kościołem tytularnym w Rzymie, jaki przyznał Franciszek kardynałowi Krajewskiemu wręczając biret i pierścień, jest Santa Maria Immacolata all'Esquilino. W trakcie ceremonii nowi kardynałowie przyrzekli wierność i posłuszeństwo papieżowi Franciszkowi i jego następcom.

W komnacie Sala Ducale Pałacu Apostolskiego długa kolejka ustawiła się w czasie tzw. wizyt kurtuazyjnych do kardynała Krajewskiego, pierwszego purpurata mianowanego przez papieża Franciszka.

Życzenia i gratulacje składały nowemu kardynałowi i bliskiemu współpracownikowi papieża setki polskich pielgrzymów, w tym wierni z jego rodzinnej archidiecezji łódzkiej, całe grupy parafialne, przyjaciele, duchowni z wielu części Polski. By pozdrowić papieskiego jałmużnika przybyli również watykańscy hierarchowie. Polacy głośno pozdrawiali swego rodaka, składali purpuratowi życzenia i śpiewali pieśni.



Kardynał Krajewski radośnie i serdecznie witał się ze swymi gośćmi i robił sobie z nimi zdjęcia. Prosił również, by nadal zwracać się do niego "don Corrado", jak wszyscy mówią do niego w Rzymie.



Wśród przybyłych wyróżniała się grupa z parafii z miejscowości Rusiec koło Bełchatowa. "Przyjechaliśmy pozdrowić naszego kardynała, wspaniałego człowieka, otwartego na potrzeby ludzi" - powiedział PAP jeden z uczestników pielgrzymki.



W sali obok życzenia przyjmował zastępca watykańskiego sekretarza stanu kardynał Angelo Becciu.



Oprócz Krajewskiego i Becciu godność kardynała otrzymali w czwartek: Antonio dos Santos z Portugalii, Luis Ladaria i Aquilino Bocos z Hiszpanii, Włosi Angelo De Donatis i Giuseppe Petrocchi, Louis Raphael Sako z Iraku, Thomas Mando Maeda z Japonii, Joseph Coutts z Pakistanu, Desire Tsarahazana z Madagaskaru, Sergio Obeso Rivera z Meksyku, Pedro R. Barreto z Peru i Toribio Ticona z Boliwii.

(nm)