Młodzi pływacy będą rywalizować w weekend 16-17 czerwca w zawodach Otylia Swim Cup, organizowanych przez fundację Otylii Jędrzejczak w Gliwicach. Zawodnicy w wieku od 8 do 14 lat wystartują w konkurencjach indywidualnych i w wyścigach sztafetowych. W programie też koronna konkurencja Otylii Jędrzejczak, czyli 200 metrów stylem motylkowym. Najlepsi dostaną medale i puchary.

Chcemy popularyzować pływanie, chcemy wyszukiwać nowe talenty. Będę przyglądać się młodym pływakom z grupą trenerów oraz naszymi specjalnymi gośćmi, którymi będą medalista mistrzostw świata i trzykrotny olimpijczyk, a dziś trener Bartosz Kizierowski oraz Wojciech Wojdak, ubiegłoroczny wicemistrz świata na dystansie 800 metrów stylem dowolnym - mówi Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w pływaniu.

Otylia Jędrzejczak szkoli młodych pływaków / Materiały prasowe

Pływanie to dyscyplina wpływająca na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży, więc to bardzo ważne, by dzieci lubiły pływać. A przy okazji najmłodsi pływacy będą mogli zapoznać się z atmosferą dużych zawodów, co też jest przecież bardzo ważne - dodaje Jędrzejczak.

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Polskim Związku Pływackim z roczników: 2010 i młodsi, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 oraz 2004. Każdy uczestnik może startować w zawodach w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych oraz w wyścigach sztafetowych.

Impreza odbędzie się na nowoczesnej 50-metrowej pływalni "Olimpijczyk" z dziesięcioma torami. W sobotę (16 czerwca) młodzi pływacy rozpoczną zmagania o godz. 9:15, a w niedzielę kwadrans później. Najlepsi otrzymają medale i puchary oraz nagrody rzeczowe. Tradycyjnie będzie też specjalny puchar za zwycięstwo w koronnej konkurencji Otylii Jędrzejczak, czyli 200 metrów stylem motylkowym. Na uczestników czekają także atrakcyjne pakiety startowe oraz loteria z niespodziankami - mówi mistrzyni olimpijska z Aten.

Młodzi pływacy będą mogli spotkać nie tylko Otylię Jędrzejczak, ale także wicemistrza świata z ubiegłego roku Wojciecha Wojdaka, czy świetnego niegdyś pływaka, a dziś trenera Bartosza Kizierowskiego. Ten ostatni poprowadzi w trakcie imprezy wykład dla trenerów na temat ćwiczeń i techniki stylu dowolnego.



(ak)