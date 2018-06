​To największa w tym sezonie impreza dla tych, którzy kochają wszystko, co związane z morzem. Przy Wałach Chrobrego i na Łasztowni w Szczecinie w piątek ruszyły Dni Morza. Impreza potrwa do niedzieli.

Do Szczecina przypłynęło prawie 40 jachtów, żaglowców i okrętów. Na ich pokładach miasto odwiedza ponad 600 marynarzy z Polski, Rosji, Finlandii, Szwecji i Niemiec. Jednostki można zwiedzać, a dodatkowo część jachtów i żaglowców zabiera pasażerów na rejs po szczecińskim porcie.

Przy Łasztowni zacumował m.in. rosyjski Sedov. To największy szkolny żaglowiec świata, potężny czteromasztowiec o białym kadłubie. Ma ponad 117 metrów długości. Zaliczany jest to klasy oldtimerów, czyli jednostek zbudowanych przed 1950 rokiem. Sedov zwodowany został w 1921 roku w Kolonii, był wtedy jednostką towarową. Obecnie szkolą się na nim kadeci rosyjskich szkół morskich z Petersburga, Archangielska i Murmańska. Ponad 300 kadetów spędza na żaglowcu po 3-4 miesiące, mieszka tam, uczy się żeglować, ma też normalne lekcje - na pokładzie znajdują się bowiem też sale lekcyjne.

Widowiskowym żaglowcem jest również pochodzący z Rosji Shtandart. To replika statku cara Piotra I. Oryginał został zniszczony w 1727 roku podczas próby podniesienia go z wody do remontu. Caryca Katarzyna kazała go wtedy odbudować, co udało się jednak dopiero pod koniec XX wieku. Shtandart zbudowany został według XVII-wiecznych planów. Ma płaskie dno, przez co niewielkie zanurzenie. Na jego pokładzie żeglować może 40 osób.

Z Finlandii przypłynął ponad stuletni żaglowiec Joanna Saturna. Stary żaglowiec kryje komfortowe wnętrze, niedawno został bowiem całkowicie przebudowany. Joanna Saturna została wyposażona w klimatyzację, ogrzewanie podłogowe. Na pokładzie jest nawet sauna!

W Dniach Morza bierze udział łącznie 16 oldtimerów, czyli ponad 70-letnich jachtów i żaglowców. Od kilkunastu lat mają one w Szczecinie swoje coroczne zloty. Wśród nich - niemiecka Santa Barbara Anna, która należy do członków zespołu The Kelly Family. Prezentuje się też polska Marynarka Wojenna: ORP Xawery Czernicki oraz okręt podwodny ORP Sęp. Będzie okazja zajrzeć na ich pokłady. Zwiedzanie będzie możliwe w sobotę do godz. 20 i w niedzielę między 10 a 15.

Podczas Dni Morza warto wybrać się na Łasztownię. Prowadzi tam most pontonowy. Na wyspie trwa festiwal rzeźb z piachu. Z kilkuset ton specjalnego piasku artyści przygotowali rzeźby nawiązujące do historii Szczecina. W programie znalazły się też specjalne warsztaty, podczas których można spróbować własnych sił w tej dyscyplinie. Z kolei przewodnik opowiada o rzeźbach oraz o przedstawionej w nich historii Szczecina.

Próba pobicia rekordu w liczbie osób jednocześnie ćwiczących w pozycji deski

Nie brakuje też atrakcji dla miłośników bycia fit. Pod hasłem "klata jak u pirata" można wspólnie poćwiczyć, skonsultować się z trenerami i dietetykami.

Trenerzy personalni zachęcają też do próby bicia rekordu w liczbie osób jednocześnie ćwiczących w pozycji deski. Trener Krzysztofa Kryja przekonuje, że to jedno z podstawowych ćwiczeń modelujących mięśnie brzucha można wykonać w 60 sekund. Jeżeli podejdziemy do tego na luzie to wszystko można. Nie trzeba szukać wymówek. Najważniejsza jest dobra zabawa. Jeżeli to będzie pół minuty to też gratuluję - dodaje trener.

Próba bicia rekordu ma też szczytny cel - zbierane są datki na rehabilitację szczecinianki Agaty Turek.

Dni Morza pełne muzyki

Na Łasztowni można zobaczyć i usłyszeć też orkiestry dęte, które mają tu swój festiwal. Są zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy. W planach przemarsze, koncert oraz pokazy musztry paradnej w wykonaniu dętej orkiestry wojskowej.

Scena główna stoi na Wałach Chrobrego. Tam szereg koncertów. W sobotę uczestników czeka muzyczna podróż w czasie do lat 80. i 90. Zagrają Francesco Napoli, Nana i Fun Factory. Po sobotnim koncercie tradycyjny pokaz fajerwerków. W powietrze zostanie wystrzelona tona ładunków pirotechnicznych.

W niedzielę będzie można posłuchać piosenek o Szczecinie skomponowanych przez artystów szczecińskiej filharmonii. Podczas koncertu "I żyli długo i w Szczecinie" będzie można posłuchać piosenek o szczecińskich pasztecikach, tramwajach czy miejskich plażach.









(ak)