Od dziś, czyli od Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, do końca roku na wszystkich budynkach administracji publicznej i rządowej zawisną flagi państwowe. To zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego.

Mężczyzna zawiesza flagę państwową w Warszawie / PAP/Leszek Szymański /

Premier Mateusz Morawiecki na kwietniowej konwencji Zjednoczonej Prawicy poinformował, że postanowił, aby na wszystkich budynkach administracji publicznej, administracji rządowej do końca roku jubileuszu odzyskania niepodległości wisiały flagi państwowe. Jak mówił wówczas, barwy narodowe "jednoczą Polaków wokół dobra".



Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w rozmowie z PAP poinformował, że premier wydał odpowiednie rozporządzenie do urzędów administracji publicznej i rządowej ws. wywieszenia flag.



Obchodzimy przez cały rok 100-lecie odzyskania niepodległości, także premier Mateusz Morawiecki namawia, żeby wszyscy wywiesili flagę od 2 maja do ostatniego dnia tego roku - powiedział Dworczyk.



W ramach obchodów Dnia Flagi RP premier odwiedzi Stalową Wolę, gdzie wręczy kilkadziesiąt flag państwowych przedstawicielom różnych grup społecznych, w tym m.in. policjantom i strażakom. Następnie podczas objazdu po kraju premier będzie wręczał flagi także przedstawicielom lokalnej społeczności.



O wywieszenie flag apelował również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker w trakcie poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami Łodzi.



Istotą demokracji jest spór, ale na stulecie niepodległości pięknie byłoby, aby polskie miasta były biało-czerwone. Apelujemy o to do wszystkich Polaków - mówił Szefernaker.



Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.