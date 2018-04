"W poniedziałek złożymy w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej" - zapowiedział w sobotę szef klubu PO Sławomir Neumann. Jego zdaniem, wicepremier i minister odpowiadają politycznie za protest w Sejmie.

Sławomir Neumann oraz rzecznik PO, poseł Jan Grabiec podczas konferencji prasowej w Sejmie / PAP/Radek Pietruszka / PAP

W Sejmie od 18 kwietnia trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Neumann przypomniał, że piątek to 11 dzień protestu. "Przez ten czas rząd nie rozwiązał problemu, który sam spowodował, ani Beata Szydło, która odpowiada za politykę społeczną w rządzie PiS, ani Elżbieta Rafalska nie rozwiązały przez te 11 dni tego problemu" - mówił.



Zapowiedział, że wnioski o wotum nieufności zostaną złożone w poniedziałek "z samego rana".



Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, wraz z ich podopiecznymi prowadzą protest w Sejmie od 18 kwietnia. Od początku zgłaszają dwa podstawowe postulaty - podwyższenie renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenie specjalnego dodatku pieniężnego dla osób niepełnosprawnych.



Pierwszy z postulatów rząd już zobowiązał się zrealizować. Na 7 maja zaplanowano pierwsze czytanie przygotowanego przez MRPiPS projektu ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nim, świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2018 r., wówczas podwyższona renta zostanie wypłacona z wyrównaniem od 1 czerwca 2018 r.

(nm)