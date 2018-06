Gdańska policja poszukuje mężczyzny, który może mieć związek z ubiegłotygodniowym napadem o charakterze seksualnym na kobietę. Doszło do tego na klatce schodowej jednego z domów w Gdańsku Oliwie. Policja upubliczniła wizerunek mężczyzny.

Policja i prokuratura nie informują o szczegółach zdarzenia. PAP nieoficjalnie ustaliła, że do napaści na kobietę doszło na klatce schodowej jednego z domów przy al. Grunwaldzkiej na terenie gdańskiej Oliwy.

Policjanci upublicznili film oraz zdjęcia i portret pamięciowy przedstawiające mężczyznę, który może mieć związek ze zdarzeniem. Zaapelowali o wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości. "Zapewniamy anonimowość" - zaznaczyli policjanci.





Mężczyzna ma około 25-28 lat, ok. 170-180 cm wzrostu, włosy do ramion, a oczy niebieskie. W dniu zdarzenia ubrany był w zielony t-shirt, spodnie do uda białe w hawajskie wzory, na stopach klapki - poinformowała Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.





Osoby, które rozpoznają mężczyznę, albo posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem IV Policji w Gdańsku mieszczącym się przy ul. Kaprów 14. Informacje można też przekazać telefonicznie, dzwoniąc całodobowo na numer oficera dyżurnego 58 521 14 22, na numer policjanta prowadzącego sprawę 58 521 14 21 lub zgłaszając się do najbliższej jednostki policji.



