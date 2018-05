Nagrody Dziennikarzy Małopolski przyznane! Redakcja Faktów RMF FM otrzymała statuetkę za materiał radiowy - "Biało-czerwoną sztafetę RMF FM".

Nagrody rozdano na gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Redakcja Faktów RMF FM zdobyła Nagrodę Dziennikarzy Małopolski za projekt i relacjonowanie biało-czerwonej sztafety, która 2 maja ubiegłego roku przemierzyła nasz kraj z polską flagą!

Dotarliśmy łodzią do Sopotu, następnie samolotem dolecieliśmy do Warszawy. W stolicy głównym punktem programu była sztafeta polityków: ponad podziałami. Kolejnym przystankiem był Kraków, a ostatnim - Zakopane.



TUTAJ ZNAJDZIECIE RELACJĘ MINUTA PO MINUCIE Z TEGO WYDARZENIA!







Także i w tym roku organizowaliśmy Dzień Flagi z RMF FM. Nasza biało-czerwona sztafeta pokonała tym razem trasę od Zakopanego, przez Kraków, Warszawę aż do Gdyni.

TUTAJ ZNAJDZIECIE RELACJĘ MINUTA PO MINUCIE Z DNIA FLAGI Z RMF FM W 2018 ROKU





Nominowani do Nagród Dziennikarzy Małopolski:



Kategoria: News



Marek Balawajder, Krzysztof Zasada - RMF FM, za informację "Afera z przetargiem w Autosanie"



Piotr Rąpalski - Gazeta Krakowska, za tekst "Człowiek z SLD, kolega prezydenta, i jego mała firma zrobią nam smart city?"



Dominika Baraniec - Radio Kraków, Grzegorz Krzywak - Radio Kraków, Dawid Serafin - Onet, za news o zatrzymaniu Roberta J.



Kategoria: Publicystyka



Zbigniew Bartuś - Dziennik Polski, za tekst "Czy Pokolenie A będzie śnić o elektrycznych kochankach"



Michał Michalak - Interia, za tekst "Korporacje z piekła rodem"



Michał Olszewski - Gazeta Wyborcza, za tekst "Raczej polska jest kaszanka"



Anna Śmigulec - Gazeta Wyborcza, Wysokie obcasy, za tekst o molestowanie kobiet "Jeśli nie my, to kto?"

Kategoria: Dziennikarstwo interwencyjne



Anna Barańska - Całek - TVN, "Straciłam pięć lat przez te rodzinę"



Paweł Figurski - Gazeta Wyborcza, "Tajemniczy wyjazd komendanta"



Agnieszka Mrożek - TVN, "Mroczna przeszłość pracownika domu kultury"



Piotr Tymczak - Dziennik Polski, "Wjazdówka do centrum za życzenia noworoczne dla prezydenta Krakowa

Kategoria: Wywiad



Anna Goc - Tygodnik Powszechny, Katarzyna Kubisiowska - Tygodnik Powszechny, za wywiad z Adamem Zagajewskim



Emilia Padoł - Onet, za wywiad z Marcinem Świetlickim



Kategoria: Dziennikarz lokalny



Tomasz Borejza, Michał Malczyński - Krowoderska.pl,Małgorzata Mrowiec, Arkadiusz Maciejowski - Dziennik Polski, za cykl tekstów odsłaniających kulisy sprzedaży i wynajmu lokali miejskich w Krakowie

Piotr Rąpalski - Gazeta Krakowska, za teksty o domu, który zniknął w Krakowie bez wiedzy i zgody właścicielaKategoria: Dziennikarstwo specjalistyczne



Joanna Gąska - Radio Kraków, cykl audycji "Pracują na Nobla"



Anna Goc - Tygodnik Powszechny, za tekst "Motylem jestem"



Maria Mazurek - Gazeta Krakowska, za cztery wywiady z krakowskimi naukowcami: "Ładne kwiatki. Czego ludzie mogą pozazdrościć roślinom?", "Wszystko, czego nie wiecie, a czego chcielibyście dowiedzieć się o pająkach" i 2 inne"



Michał Michalak - Interia, "Polska. Kraj nierówności umiarkowanych"



Monika Szubrycht - Interia, cykl artykułów "Babciu! Dziadku! Jesteśmy z Wami!"



Kategoria: Dziennikarz kulturalny



Łukasz Gazur - Dziennik Polski, za cykl artykułów dotyczących sytuacji w Starym Teatrze



Dariusz Jaroń - Interia, za rozmowę z Lechem Janerką



Konrad Kruczkowski, dziennikarz niezależny, haloziemia.pl - za rozmowę "Katarzyna Bonda: Korona mi z głowy nie spada"



Kategoria: Fotoreporter



Bartłomiej Jurecki - Tygodnik Podhalański, za cykl portretów "Twardzi jak skała"Tadeusz Koniarz - freelancer, za fotoreportaż "Bez końca"Wojciech Matusik - Gazeta Krakowska / Dziennik Polski, za fotoreportaż "Futbol"Kategoria: Reportaż prasowy



Dariusz Faron - Onet. "Kulomiot"



Anna Goc - Tygodnik Powszechny, "Laleczka się nie boi"



Dawid Serafin, Karolina Gawlik - Onet, "Po tym zabójstwie przestałem wierzyć w Boga"



Kategoria: Materiał Radiowy



Paweł Sołtysik - Radio Kraków, za materiał "Zbigniew Wodecki in memoriam"



Redakcja Faktów RMF, za relacje z projektu "Biało-czerwona Sztafeta"



Kategoria: Materiał internetowy



Konrad Kruczkowski - haloziemia.pl, za materiał: "Dorośli autyści: Życie jest fajne"



Ewelina Karpińska-Morek - Interia, Agnieszka Waś-Turecka - Interia, Monika Sieradzka - Deutsche Welle, Tomasz Majta - Interia, Artur Wróblewski - Interia, Michał Drzonek - Interia, Krzysztof Zając - Interia, Marcin Rapacz - Interia - za wspólną akcję Interii i Deutsche Welle "Zrabowane dzieci/Geraubte Kinder"

Arkadiusz Maciejowski, Piotr Ogórek, Artur Drożdżak - Dziennik Polski / Gazeta Krakowska, za materiał "Kibole ćwiczą na Wiśle brutalne walki uliczne. Zdobyliśmy dowody"

Kategoria: Materiał telewizyjny im. Jana Rojka



Anna Barańska-Całek, Michał Fuja - TVN, za cykl reportaży "Kto zabił Iwonę Cygan"



Michał Fuja i Piotr Litka - TVN, za materiał "Czy on zabił"



Kategoria: Dziennikarz ekologiczny



Aleksandra Bujas - Interia, za tekst "Uratował ich czujnik czadu"



Marcin Jakóbczyk - TVP Kraków, za reportaż telewizyjny opisujący problem mieszkańców z nielegalnym składowiskiem odpadów w Kluczach



Maciej Kuciel, Daniel Liszkiewicz, Tomasz Lusawa - TVN, za cykl materiałów "Toksyczne odpady pod centrum handlowym"