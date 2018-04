W czwartkowym wystąpieniu podczas debaty "Wspólnie o konstytucji" prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej ujawni część pytań referendalnych, które dziś rozważa - poinformował pełnomocnik prezydenta ds. referendum konsultacyjnego Paweł Mucha. Dziś odbyło się spotkanie prezydenta Dudy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, którego tematem była kwestia referendum konsultacyjnego ws. konstytucji.

Po spotkaniu Mucha poinformował, że prezydent w czwartek "będzie najprawdopodobniej ujawniał co najmniej część pytań (referendalnych - PAP), które dzisiaj rozważa, po otwartych spotkaniach regionalnych, po opiniach ekspertów, mając wiedzę własną, jakie są oczekiwania".



W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się debata pn. "Wspólnie o konstytucji", która podsumuje dotychczasowe, organizowane przez Kancelarię Prezydenta spotkania regionalne dotyczące referendum ws. konstytucji.





"Chcemy, żeby naród podejmował kluczowe rozstrzygnięcia"



Mucha zaznaczył, że prezydentowi zależy na tym, aby pytania referendalne były "proste i jednoznaczne".



Chcemy, żeby one dotyczyły ważnych dla Polaków spraw. Chcemy, żeby naród podejmował kluczowe rozstrzygnięcia, żeby to nie były wypowiedzi przedstawicieli tylko elity, jakiegoś wąskiego kręgu osób - nawet najwybitniejszych - tylko, żeby to był mocny głos polskiego społeczeństwa - mówił prezydencki minister.