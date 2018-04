"To nie jest program, to jest propozycja. Ja jej nie popieram" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany o przedstawiony przez Jarosława Gowina pomysł głosowania rodzinnego. "Tym, którzy uważają, że Senat powinien być zlikwidowany powtarzam, że gdyby Senat zajmował się tylko i wyłącznie Polonią to 24 godziny na dobę byłoby za mało" - zauważył gość Roberta Mazurka. "Możemy się zastanowić, kto ma znaleźć się w Senacie, kiedy mają odbyć się wybory, czy wybory do Sejmu i Senatu mają odbywać się równolegle. Ja bardzo bym chciał, żeby odbywały się nierównolegle" - dodał. "Dokonamy wyboru i niebawem go ogłosimy" - stwierdził Karczewski pytany o kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. "Myślę, że to będzie w następnym tygodniu" - sprecyzował. Marszałek Senatu skomentował też prezydencki pomysł dot. przeprowadzenia referendum konstytucyjnego. "Pomysł ciekawy, interesujący, ale nie do końca podobał mi się" - przyznał. "Jestem umówiony z panem ministrem Pawłem Muchą na piątek na godz. 12 i będziemy bardzo intensywnie rozmawiać" - zdradził Karczewski.

REKLAMA