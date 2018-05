Dziś na Festiwalu Filmowym w Cannes światowa premiera filmu "Jeszcze dzień życia" ("Another Day Of Life") Polaka Damiana Nenowa i Hiszpana Raúla de la Fuente. To animacja z elementami dokumentu oparta na słynnej książce legendarnego polskiego korespondenta wojennego Ryszarda Kapuścińskiego o tym samym tytule. Prestiżowy magazyn "Variety" określa ten film jako "jedną z najbardziej oczekiwanych europejskich animacji roku". "Wiedzieliśmy, że musimy opowiedzieć wciągającą historię" - mówi w RMF FM producent filmu Jarosław Sawko z Platige Image.

/

REKLAMA