"Chcemy, by przepisy mające ułatwić walkę z tzw. dopalaczami weszły w życie jak najszybciej, być może jeszcze w lipcu"- zapewnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zmiany zakładają m.in., że za posiadanie i obrót dopalaczami kary będą takie jak w przypadku narkotyków. Zmiany dotyczyć też będą samego sposobu określania, które dopalacze są zakazane. "Do tej pory trzeba było nowelizować ustawę, żeby określić listę substancji zakazanych, teraz będzie to to realizowane w drodze rozporządzenia, znacznie szybciej" – wyjaśnił szef resortu zdrowia.

