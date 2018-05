"To jest duże wyzwanie" - tak minister rodziny Elżbieta Rafalska komentuje zapowiedzi osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, że od lipca, w praktyce, będą sprawdzać jak działa ustawa, która ma im zapewnić dostęp do lekarzy i fizjoterapeutów bez kolejki. Osoby, które do niedzieli prowadziły protest w Sejmie, twierdzą, że nowe przepisy nie zadziałają, bo chętnych będzie zbyt dużo.

