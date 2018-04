​Biuro Legislacyjne Senatu zgłasza poważne wątpliwości wobec nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Ustawy zostały wczoraj wieczorem uchwalone przez Sejm, a nad nowymi przepisami dyskutują teraz senatorowie na Komisji Ustawodawczej i Praw Człowieka.

Biuro Legislacyjne Senatu ostrzega ws. nowelizacji ustaw o TK i SN

Nowela dotyczy publikacji zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zostały nazwane "rozstrzygnięciami".

Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim tego, że - zgodnie z konstytucją - orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Oznacza to, że nikt nie może weryfikować orzeczeń Trybunału pod kątem ich prawidłowości.



Biuro legislacyjne w swojej opinii wprost podkreśla, że ustawodawca nie jest uprawniony do wprowadzania takich rozwiązań. Posłowie PiS - autorzy ustawy - dają sobie jednak takie uprawnienia.



Co więcej, może dojść do paradoksu, bo w uzasadnieniu jednego z wyroków, który ma być opublikowany, Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził, że ustawy nie mogą ingerować w konstytucyjny system ogłaszania orzeczeń Trybunału, a ustawa PiS jest właśnie taką ingerencją.

Biuro Legislacyjne Senatu ma także poważne zastrzeżenia do nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Zdaniem senackich prawników, przyjęta przez Sejm ustawa aż w kilku punktach narusza konstytucję.

To prezydent i premier będą wskazywali osobę, która będzie kierowała najważniejszym sądem w naszym kraju. A władza sądownicza jest niezależna - piszą prawnicy w analizie.

Biuro Legislacyjne kwestionuje też zmiany dotyczące autonomii finansowej Izby Dyscyplinarnej SN. Prezes Izby Dyscyplinarnej będzie mógł decydować o całym budżecie Sądu Najwyższego, nie tylko swojej Izby - ostrzegają prawnicy.



Wątpliwości Biura budzi także przerwanie kadencji I prezes Sądu Najwyższego ze względu na wiek i powołanie w jej miejsce osoby pełniącej jej funkcję. Będzie mógł to zrobić prezydent przy akceptacji premiera, co oznacza, że dwóch przedstawicieli władzy wykonawczej podejmie decyzję dotyczącą władzy sądowniczej. To zupełnie nowa formuła, która narusza 3 artykuły konstytucji.

Burzliwa debata w Sejmie

Przedstawiciele opozycji protestowali wczoraj w Sejmie m.in. przeciwko nazywaniu nieopublikowanych dotąd orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego "rozstrzygnięciami" i przeciwko pełnej finansowej autonomii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co ich zdaniem jest niekonstytucyjne. Pojawiło się również wiele zastrzeżeń proceduralnych: m.in. dotyczących tempa prac nad projektami.



W czasie sejmowej dyskusji nad nowelizacją ustawy o TK Waldemar Buda (PiS) ocenił, że "jest to projekt, który z prawnego punktu widzenia nie ma dużego waloru, nie wnosi nic do porządku prawnego, natomiast ma element czyszczący i normalizujący sytuację, ale też ma doprowadzić do sytuacji, w której w jakimś stopniu będzie to argument w rozmowach z Komisją Europejską".

Uzasadnieniem tego rozwiązania jest dążenie do ustabilizowania całego systemu prawnego i zakończenie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego - zaznaczył z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Z takimi ocenami nie zgodzili się politycy opozycji.

Projektowana ustawa jest zbędna i kompletnie niepotrzebna- przekonywał Wojciech Wilk (PO). Zaznaczył, że obowiązek "niezwłocznej" publikacji wyroków TK - a więc także tych z 2016 roku, których dotyczy nowelizacja - wynika z konstytucji.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to, co przedłożono, to perełka w kolekcji bubli prawnych, które tworzycie od dwóch i pół roku. Ten Sejm takiego bubla prawnego, takiego partactwa prawnego jeszcze nie widział- stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

Także Krzysztof Paszyk (PSL-UED) zaznaczył, że jego klub "nie przyłoży ręki do uchwalenia tego bubla".

Przedstawiciel Kukiz'15 nie wziął udziału w debacie.

(ph)