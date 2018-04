​Ponad 666 tysięcy złotych ma wypłacić miasto Wrocław Waldemarowi Fydrychowi, czyli popularnemu "Majorowi", happenerowi, liderowi Pomarańczowej Alternatywy za bezprawne wykorzystanie wizerunku krasnala.

Fydrych uważał, że jego dobra osobiste i majątkowe zostały naruszone, gdyż to on wymyślił postać wrocławskiego krasnala, a później przywłaszczyło ją sobie miasto wykorzystując do celów promocyjnych.

Spór z miastem toczył się od siedmiu lat. Dziś decyzję sądu pierwszej instancji utrzymał w mocy sąd apelacyjny.

Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Myślę, że teraz to jest taki okres refleksji, myślę że to wszystko się zakończy. Chciałbym, żeby ta afera się zamknęła - mówił Fyrdrych tuż po ogłoszeniu wyroku.