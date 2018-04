„Nie będę startował w wyborach w 2018 roku. Zakończy się moja misja wrocławska w listopadzie. To było pięknych 16 lat mojego życia” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, pytany o ewentualny start w wyborach. „To jest projekt, który się w bardzo ładny sposób i dla mnie, i dla Wrocławia dopełnił. Miasto jest - przepraszam, że tak bezczelnie mówię - w bardzo dobrym stanie. Czas, by ktoś wniósł nową energię” – zaznaczył. O Kazimierzu Michale Ujazdowskim, jako o kandydacie PO na prezydenta Wrocławia, powiedział: „Zadziwiają mnie zwroty i slalom światopoglądowy uprawiany przez Platformę Obywatelską”. „Lubię i cenię Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ale nie jako kandydata na prezydenta Wrocławia” – przyznał. „Wrocław rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. Uważam, że zasłużyliśmy na kandydata, który zna problematykę wrocławską” – tłumaczył gość Marcina Zaborskiego. „Kandydatura wrocławska, związana z lokalnością Wrocławia i kandydaturą bardziej otwarta światopoglądowo byłaby dla miasta lepsza. Środowisko, z którym jestem związany, będzie chciało wysunąć swojego kandydata w tych wyborach” – zaznaczył Dutkiewicz.

Rafał Dutkiewicz / Maciej Kulczyński / PAP

Marcin Zaborski, RMF FM: W naszym wrocławskim studiu prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Dzień dobry.



Rafał Dutkiewicz: Witam serdecznie, bardzo pozdrawiam.



Zawsze pan dotrzymuje słowa?



Staram się.



Pewnie dotrzymuje...



Pewnie zdarzyło mi sie parę razy w życiu, że nie, ale staram sie bardzo.



To jak będzie tym razem, dotrzyma pan słowa mówiąc: "Nie wystartuję w wyborach jako kandydat na prezydenta Wrocławia".



Nie będę startował w wyborach w 2018 roku. Zakończy się moja misja wrocławska w listopadzie 2018 roku. To pięknych 16 lat mojego życia.



I nikt i nic nie namówi pana do zmiany zdania?



Ja myślę, że to jest projekt, który się w bardzo ładny sposób i dla mnie i dla Wrocławia dopełnił. Miasto jest, przepraszam, że tak bezczelnie mówię, ale miasto jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Czas, żeby ktoś wniósł nową energię, z czego wcale nie ma wynikać, że ja tej energii do końca listopada nie będę dostarczał. Będę dostarczał.



Ale gdyby sondaże pokazywały, że tylko pan może wygrać z kandydatem czy kandydatką PiS-y w tych wyborach, to też pan nie zmieni zdania?

