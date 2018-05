Kompletnie pijana kobieta kierowała samochodem w Zabrzu w woj. śląskim. Badanie alkomatem wykazało u niej aż 5 promili alkoholu w organizmie. Dodatkowo kobieta nie ma prawa jazdy.

Kompletnie pijaną kobietę, która wsiadła do samochodu i próbowała wyjechać z bocznej ulicy, zauważyli mieszkańcy dzielnicy Kończyce i to oni wezwali policję - mówi Agnieszka Żyłka z policji w Zabrzu. Badanie alkomatem nie pozostawiało wątpliwości. W organizmie kobiety było 5 promili alkoholu. To może oznaczać, że nieprzerwanie piła alkohol od kilku dni.

Jak się okazało, 40-latka nie ma też prawa jazdy. 10 lat temu straciła ona dokument, bo kierując samochodem, była pod wpływem narkotyków - mówi Agnieszka Żyłka. Od tego czasu najprawdopodobniej kobieta jeździła bez uprawnień.

Teraz grozi jej do dwóch lat więzienia.

