7 promili alkoholu miał w organizmie 32-latek, do którego wezwano policję na targowisko w Zielonej Górze. Mężczyzna trafił do szpitala. Do domu nie wróci, bo okazało się, że jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości.

Mężczyzna trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne) /Karolina Michalik /RMF FM

