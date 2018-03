W Prokuraturze Rejonowej Toruń-Wschód jest przesłuchiwany Bartosz D. z Chełmży, który znęcał się nad czteromiesięcznym szczeniakiem Fijo. "Jestem niewinny. Udowodnię wam to" - powiedział mężczyzna wchodząc do prokuratury. "Pozdrawiam rodzinę" - dodał. Bartoszowi D. grozi do 3 lat więzienia.

