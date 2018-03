Policja otrzymała sygnały o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego listem gończym 30-letniego Bartosza Donarskiego z Chełmży k. Torunia, który miał pobić dotkliwie czteromiesięcznego szczeniaka. Jeżeli okaże się, że jest on za granicą, możliwy jest wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.

Poszukiwany Bartosz Donarski / Policja

Za mieszkańcem Chełmży list gończy wydała Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód. Miał on złamać ustawę o ochronie zwierząt. Mężczyzna miał skatować psa. Czteromiesięczne zwierzę miało m.in. powybijane zęby, złamaną szczękę oraz dotkliwy uraz kręgosłupa, który doprowadził do paraliżu tylnych łap, a także złamanie kości udowej. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Następnego dnia po zdarzeniu zawiadomienie w tej sprawie złożyła na policji żona podejrzanego. Ona wraz z dziećmi 27 stycznia była u krewnych. Z pieskiem w domu został jej mąż. Gdy domownicy wrócili do domu, pies był już dotkliwie pobity. Mężczyzna spakował swoje rzeczy i od tamtej pory nikt z bliskich go nie widział. Kolejnego dnia rozpoczęła się batalia policji o ustalenie jego miejsca pobytu. Sprawdzono wszystkie wskazywane lokalizacje, ale różne sygnały w tej sprawie się nie potwierdziły. Dlatego akta trafiły do nas, a my skierowaliśmy wniosek o tymczasowe aresztowanie i poszukiwanie listem gończym - mówi prokurator rejonowy Marcin Licznerski.



Pies przeszedł już operację w Czechach. Obecnie rehabilitowany jest w Bielsku-Białej, gdzie znajduje się specjalistyczna placówka leczenia takich urazów.





Prokurator Licznerski podkreślił, że za Donarskim nie wydano międzynarodowego listu gończego, nie ma też takich planów, bo inna jest w tej sprawie procedura. Do policji dotarły setki sygnałów odnośnie możliwego miejsca pobytu tego pana - w kraju i za granicą. Te informacje są obecnie weryfikowane. Jeżeli potwierdzi się, że jest on poza granicami Polski, to jest możliwe, że będziemy wnosili do sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania w tej sprawie - wyjaśnił prokurator Licznerski.



Mężczyzna ma brązowe oczy, krótkie, ciemne włosy, 175 centymetrów wzrostu, waży około 100 kilogramów, jest krępej budowy ciała, z lekką otyłością. Na prawym i lewym przedramieniu od wewnętrznej strony ma trzy tatuaże z imionami.





(mpw)