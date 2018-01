Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej w środę zaprezentuje zmiany w rządzie - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Wstępny plan rekonstrukcji został zaakceptowany przez kierownictwo PiS podczas czwartkowego posiedzenia na Nowogrodzkiej.

Premier Mateusz Morawiecki / Paweł Supernak / PAP

Rozmówcy dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego są przekonani, że swoje stanowiska stracą Witold Waszczykowski - którego w resorcie spraw zagranicznych ma zastąpić obecny szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski - oraz Anna Streżyńska, kierująca jeszcze ministerstwem cyfryzacji.

Z informacji naszego reportera wynika, że premier chce wizerunkowej zmiany w ministerstwie środowiska, dlatego prawdopodobne jest, że odejdzie również Jan Szyszko. Walką ze smogiem - w nowo powołanym departamencie - ma kierować Piotr Woźny.

Co ciekawe, ważą się jeszcze losy ministra infrastruktury Andrzej Adamczyka, wielokrotnie krytykowanego za powolne wdrażanie programu Mieszkanie Plus.

Sami politycy PiS liczą, że premier zatrzyma w środę karuzelę nazwisk, bo jak przyznają w kuluarach - trudno pracować w takiej niepewności.

Długi serial o rekonstrukcji

Wczoraj o rekonstrukcji rządu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej rozmawiali najważniejsi politycy partii rządzącej. Do samego końca zostali prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezes Joachim Brudziński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Na spotkaniu obecni byli też m.in. wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, szef MON Antoni Macierewicz, minister koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki.

Szczegółów rozmów nie zdradzono. Marszałek Karczewski stwierdził jedynie, że nie jest upoważniony do przekazywania informacji na temat tego, czy, a jeśli tak, to co dokładnie uzgodniono w czasie spotkania ws. zmian w rządzie.

Rekonstrukcję rządu zapowiadała w październiku ubiegłego roku ówczesna premier Beata Szydło. Po kilku tygodniach, 7 grudnia, ogłoszono, że Beata Szydło zdymisjonowała się ze stanowiska szefowej rządu, a nowym premier został Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier oraz minister rozwoju i finansów.

Jeszcze w grudniu stanowiska stracili ministrowie Beata Kempa, Elżbieta Witek i Henryk Kowalczyk.

Poważniejsze roszady zapowiedziane zostały natomiast na styczeń. Sam Morawiecki mówił, że możemy spodziewać się ich w krótkim czasie po święcie Trzech Króli przypadającym 6 stycznia.