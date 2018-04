„W komisji ds. Amber Gold pokazałam, że chcę i potrafię pracować, że niezależnie od tego, jak ciężkie zadanie zostanie mi powierzone, to je wykonam; moim priorytetem będzie to, by ludziom żyło się w mieście łatwiej” - oświadczyła w piątek kandydatka PiS na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann.

Kandydatka PiS na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann /Jacek Skóra /RMF FM

