Komisja śledcza do spraw Amber Gold i weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w najbliższych miesiącach nie zmienią przewodniczących ze względu na kampanię samorządową - dowiedział się reporter RMF FM. Ich szefowie powalczą o prezydentury Krakowa i Warszawy.

O stanowisko prezydenta Krakowa będzie się ubiegać Małgorzata Wassermann, a w Warszawie o fotel w stołecznym ratuszu powalczy Patryk Jaki.

Sejmowi śledczy zajmujący się sprawą Amber Gold przyspieszą swoje prace i będą próbowali przed wyborami samorządowymi zakończyć przesłuchania świadków. To wersja minimum, bo druga zakłada całkowite zakończenie prac do czasu wyborów. Pewne jest, że do przesłuchania Donalda Tuska dojdzie w gorącym okresie kampanii.

W przypadku komisji weryfikacyjnej najbardziej prawdopodobnym następcą Patryka Jakiego jest Sebastian Kaleta, ale do wymiany może dojść po ewentualnej wygranej obecnego przewodniczącego.

W trakcie kampanii trudno będzie uniknąć związanych z nią emocji, bo o uwagę będzie walczył również inny członek - Paweł Rabiej, to kandydat na wiceprezydenta Warszawy reprezentujący koalicję PO i Nowoczesnej.