Przypomnijmy, że od ponad miesiąca w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - czyli RODO. W związku z tym firmy zalewają nasze skrzynki mailowe listami, w których pytają czy mogą przetwarzać nasze dane zgodnie z prawem. Okazuje się, że te maile same mogą łamać prawo.

Zdjęcie ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / Agnieszka Wyderka, RMF FM

Ewentualne łamanie prawa dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze firmy masowo wysyłają do nas listy z prośba o zgodę na przetwarzanie danych. Niektóre robią to jednak na tyle nieumiejętnie, że każdy może zobaczyć pozostałych adresatów tego listu. Możemy zobaczyć kto jeszcze korzysta z usług rzeczonej firmy. A to już złamanie RODO.

Po drugie, niektóre firmy nawet co dziennie wysyłają nam maila z pytaniem, czy zgadzamy się na listy od nich. A to już może podchodzić pod nękanie. I na to też są przepisy karne.



Urząd Ochrony Danych Osobowych to wszystko będzie rozpatrywał.



(nm)