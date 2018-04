Motocykl ratunkowy – to rozwiązanie problemu z szybkim dotarciem na miejsce wypadku, gdy kierowcy nie stworzyli „korytarza życia” i karetka pogotowia nie może przedrzeć się przez korek. Ten pomysł będzie stosować Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Pierwsza taka "karetka" motocyklowa będzie stacjonowała w Strykowie, gdzie są węzły autostradowe.

Zespół ratunkowy na motocyklu będzie składał się z jednego ratownika, który będzie posiadał uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - wyjaśnia rzecznik łódzkiej stacji ratownictwa medycznego - Adam Stępka. W momencie otrzymania przez dyspozytora medycznego informacji o wypadku komunikacyjnym (chociażby na jednej z dwóch autostrad w Łódzkiem), będzie dysponowany równocześnie zespół motocyklowy i karetka tradycyjna. Na wyposażeniu motocykla ratunkowego będzie automatyczny defibrylator zewnętrzny, zestaw do tlenoterapii, zestaw do udrożniania dróg oddechowych i zestaw niezbędnych środków opatrunkowych oraz podstawowy zestaw do unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa, czyli np. kołnierz ortopedyczny.

Zadaniem takiego ratownika będzie jak najszybsze dotarcie na miejsce wypadku i opatrzenie rannego. Większość zgonów w wypadkach komunikacyjnych, powodowanych jest niedrożnością dróg oddechowych oraz krwotokami - dodaje Stępka. Jeżeli skutecznie uda nam się skrócić czas dotarcia pomocy, która w sposób profesjonalny udrożni drogi oddechowe i zatamuje krwawienie, to takie działanie "kupi" nam czas dla poszkodowanego, zanim na miejsce dotrze zespół ratownictwa medycznego, który również zabierze ofiarę wypadku z miejsca zdarzenia.

Przedarcie się przez kilkunastokilometrowy korek dla karetki, to jest opóźnienie czasu dotarcia do poszkodowanego o 15, a niekiedy nawet o 20 minut. Jeśli do tego dochodzi niezdyscyplinowanie kierowców, którzy zawracają pod prąd na autostradzie czy drodze ekspresowej, to ten czas może wydłużyć się nawet do pół godziny.

Motocykl ratunkowy zacznie dyżurować w Łódzkiem od 27 kwietnia.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi będzie dysponowała ambulansem motocyklowym dzięki współpracy z Fundacją Ratownictwo Motocyklowe Polska. Łączny koszt motocyklu ratunkowego (zakup maszyny wraz z jej medycznym wyposażeniem) to około 50 tys. złotych.