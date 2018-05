Kibice piłki kopanej - jest szansa zdobyć cenne piłkarskie pamiątki i pomóc ciężko chorym ludziom. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie organizuje "Dobrą Aukcję" - to szereg licytacji charytatywnych, z których dochód trafi do pacjentów tej placówki. Do zdobycia między innymi 40-letnia piłka z podpisami polskich reprezentantów.

