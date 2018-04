Pracownicy krakowskich muzeów i bibliotek protestowali dziś na sesji sejmiku Województwa Małopolskiego przeciwko skandalicznie niskim zarobkom. Domagają się 500 zł podwyżki do końca roku.

Pracownicy krakowskich muzeów i bibliotek protestowali dziś na sesji sejmiku Województwa Małopolskiego / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXXX

Przedstawiciele instytucji kultury podległych marszałkowi województwa spotkali się dziś na sesji sejmiku w jednym celu: by domagać się wyrównania wieloletnich zaległości w systemie płac.

Pracownicy instytucji kultury w Małopolsce chcą podniesienia wynagrodzeń zasadniczych o przynajmniej 500 zł, a w ciągu następnych trzech lat zarobków na poziomie 4,5 tys. zł (brutto).

Politycy chwalą się kulturą w Małopolsce, a od 8 lat nie było ani złotówki podwyżek - podkreśla Jacek Szczęsnowicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność".

Gdyby przez te 8 lat były regulacje - my to nasuwamy regulacjami, bo do podwyżek to jeszcze daleko - o 80, 100 złotych rocznie, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. A tak mamy taką sytuację, jaką mamy. My mówimy, że to jest dyskryminacja płacowa pracowników kultury - zaznacza.

"Po 10 latach pracy mam na rękę 1850 zł"

Po 10 latach pracy mam na rękę 1850 zł - mówiła dziennikarzowi RMF MAXXX Przemysławowi Błaszczykowi jedna z protestujących pracownic Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Gdyby nie mój mąż, nie utrzymałabym rodziny - zaznacza.

Około 20% pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie otrzymuje płace nieznacznie wyższe niż płaca minimalna, czyli 1 600 zł.

Składniki wynagrodzenia pochodzą z tabeli opłat. To jest ustanawiane przez rząd rozporządzeniem i płace są regulowane według tych tabel - tłumaczy Jacek Krupa marszałek województwa.

Pracownicy krakowskich muzeów i bibliotek protestowali dziś na sesji sejmiku Województwa Małopolskiego / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXXX

"Ludzie samodzielnie podejmują decyzje: gdzie pracują, za jakie pieniądze"

Pytany przez dziennikarza RMF MAXXX, czy przeżyłby za 1800, odpowiada wprost: Nie dałbym rady. Dodaje jednak: że to nie jest jedyne wynagrodzenie w rodzinie, a ludzie samodzielnie podejmują decyzje: gdzie pracują, za jakie pieniądze. Nie mamy problemów na rynku pracy.

W sprawie podwyżek - zapewnia, że w budżecie są zarezerwowane pieniądze - i przypomina, też że od 1 stycznia podnieśliśmy dotację o ponad 2 proc. dla instytucji kultury. I to jest decyzja dyrektora, czy i którym pracownikom daje premie i nagrody.



(MKam)



Przemysław Błaszczyk