Nowi Avengersi w kinach. 11. festiwal Netia Off Camera w Krakowie. I premiera teatralna w reżyserii Jerzego Stuhra w Warszawie. To ważne kulturalne wydarzenia najbliższego tygodnia.

Nowi Avangersi

W czwartek 26 kwietnia do polskich kin wejdzie film "Avengers: Wojna bez granic". To najnowsza część znanej na całym świecie serii filmów nakręconych na podstawie komiksów Marvela. Avengersi i ich sojusznicy zawsze chronili świat. Teraz z kosmosu nadchodzi nowe zagrożenie - tyran Thanos. Despota chce zebrać wszystkie sześć Kamieni Nieskończoności i wykorzystać je do przejęcia kontroli nad światem.

Obsada tego filmu jest imponująca. W rolach głównych występują - Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin i Chris Pratt.

Netia Off Camera

Festiwal zacznie się w piątek 27 kwietnia / Materiały prasowe

W piątek 27 kwietnia zacznie się w Krakowie festiwal filmowy Netia Off Camera. Krakowska publiczność jako pierwsza w Polsce zobaczy m.in "Prawdziwą historię" Romana Polańskiego. Laureat Oscara, reżyser takich hitów, jak "Dziecko Rosemary" czy "Nóż w wodzie" przeniósł na ekran bestsellerową powieść Delphine de Vigan. W rolach głównych występują Emmanuelle Seigner i Eva Green. Premiera z udziałem reżysera 2 maja w kinie Kijów.Centrum.

Reżyserka takich filmów, jak: "W imię", "Body/Ciało" czy "Twarz" - Małgorzata Szumowska - będzie przewodniczyć Jury podczas 11. Netia OFF CAMERA. Razem z Giną Gershon i Thomasem Kretschmannem zdecyduje, do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa - 100 tys. dolarów amerykańskich.

Festiwal 27 kwietnia otworzy premiera filmu "Śmierć Stalina", który został zakazany na terenie całej Rosji przez tamtejsze Ministerstwo Kultury. A laureatów 11. Netia OFF CAMERA poznamy 5 maja.

"Bal manekinów" według Stuhra

W Och-Teatrze w Warszawie 27 kwietnia odbędzie się premiera spektaklu "Bal manekinów" w reżyserii Jerzego Stuhra. W roli głównej - posła Ribandela i Manekina 41 - wystąpi Maciej Stuhr. Ta sceniczna groteska Brunona Jasieńskiego, współtwórcy polskiego futuryzmu, napisana w latach 30. po rosyjsku w Paryżu, spolszczona przez Anatola Sterna, ukazuje skorumpowany świat politycznych intryg, afer, korupcji i rozmaitych, mniej lub bardziej obrzydliwych gierek, których inspiratorem są zarówno kapitaliści, jak i działacze robotniczy. Spektakl łączy różne style teatralne, od farsy po groteskę, a wszystko to w szalonym kalejdoskopie ruchu, tańca i pantomimy.

(mpw)