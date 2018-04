Właściciele lokali usługowych znajdujących się przy ulicy Krakowskiej oraz mieszkańcy ze strachem patrzą na to, co czeka ich w czerwcu. Właśnie wtedy ma ruszyć remont jednej z głównych ulic Krakowa. Przedsiębiorcy obawiają się, że prace robotników negatywnie odbiją się na ruchu w interesie.

Tak ma wyglądać ulica Krakowska po remoncie / ZIKIT KRAKÓW / RMF FM

Już teraz na ulicy Krakowskiej trudno jest zaparkować, a w trakcie remontu będzie to niemożliwe. To może sprawić, że nikt nie trafi do firm, które znajdują na ulicy - tak przynajmniej uważają przedsiębiorcy prowadzący działalność na Krakowskiej.



Mamy obawy czy zarobimy chociaż na utrzymanie, na media. Może na czas remontu zostanie nam obniżony czynsz? Jeśli nie, to trzeba będzie zwalniać ludzi, bo inaczej się nie utrzymamy - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF Markiem Wiosło właścicielka sklepu na ulicy Krakowskiej.



Tak wygląda ulica Krakowska przed remontem / Józef Polewka / RMF FM

Na ulicy ma powstać wspólny przejazd dla samochodów i tramwajów. Nie będzie też można przejechać z ulicy Krakowskiej na Stradomską.



Prace potrwają 10 miesięcy.

(nm)