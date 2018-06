Melodia przeboju Zbigniewa Wodeckiego "Zacznij od Bacha" rozbrzmiała w sobotę nad krakowskim Rynkiem Głównym po hejnale z Wieży Mariackiej o godzinie 10. Chwilę potem piosenkę dla uczczenia zmarłego w ubiegłym roku artysty wykonały wspólnie krakowskie i małopolskie chóry.

Wydarzenie spotkało się z entuzjazmem zebranych na płycie Rynku Głównego mieszkańców Krakowa i turystów. Występ chórów nagrodzili długimi brawami i sprowokowali bis - tym razem w wykonaniu najmłodszych chórzystów.

W koncercie uczestniczyły: Chór Pueri Cantores Cracovienses, Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagiellonica, Chór Absolwentów I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie KANON, Chór Kameralny Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego, Strzyżowski Chór Kameralny, Chór Dziecięcy Opery Krakowskiej, Chór Insieme. Chórami dyrygował Wiesław Delimat.



Wydarzenie towarzyszyło odbywającemu się od piątku w Krakowie dwudniowemu festiwalowi poświęconemu zmarłemu w ub.r. Zbigniewowi Wodeckiemu.



Festiwal rozpoczął się w piątek dwoma koncertami "Tribute to Zbigniew Wodecki" w ICE Kraków, w których wystąpili najpopularniejsi polscy wykonawcy. Koncert był rejestrowany, jego emisja odbędzie się 12 czerwca na antenie TVN.



W sobotę, 9 czerwca, oprócz programu dla dzieci i koncertów zespołu Mitch&Mitch odbędzie się jeszcze koncert w Operze Krakowskiej, poświęcony skrzypcom, wzbogacony o unikatowe nagrania archiwalne z udziałem Zbigniewa Wodeckiego. Wśród gości-wykonawców znaleźli się: Agata Szymczewska, Adam Bałdych, Mariusz Patyra i Grupa MoCarta. Festiwal zakończy nocne jam-session.



Wodecki Twist Festiwal organizują Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego i Miasto Kraków.



Zbigniew Wodecki (ur. 6 maja 1950), multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista, zmarł 22 maja ub.r. Miał 67 lat. Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury prezydent Andrzej Duda uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego powstała w sierpniu 2017 roku. Jej główne cele statutowe to działalność edukacyjna, wspieranie młodych talentów oraz twórcza i kreatywna opieka nad spuścizną kompozytorsko-wokalną artysty.

