Znamy nazwisko nowego szefa resortu cyfryzacji. We wtorek, po trzech miesiącach bezkrólewia, ministerialną nominację odbierze Marek Zagórski, obecnie sekretarz stanu w ministerstwie. Od 9 stycznia, kiedy w ramach rekonstrukcji rządu ze stanowiska ministra cyfryzacji odwołana została Anna Streżyńska, Zagórski pełnił obowiązki szefa resortu.

Marek Zagórski będzie nowym szefem Ministerstwa Cyfryzacji / Jakub Kamiński / PAP

O tym, że nazwisko nowego ministra cyfryzacji poznamy w najbliższych godzinach, mówił w poniedziałkowej Porannej rozmowie w RMF FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Dzisiaj wpłynie wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do pana prezydenta o powołanie ministra cyfryzacji - zapowiedział.

Wieczorem Mateusz Morawiecki poinformował w rozmowie z Polsat News, że nowym szefem resortu cyfryzacji będzie Marek Zagórski.

Bardzo ładnie sprawdził się w kilku ostatnich miesiącach jako osoba kierująca pracami tego resortu, pełniąca obowiązki (ministra) de facto - zaznaczył Morawiecki.

Jesteśmy w epoce takiej czwartej rewolucji przemysłowej, rewolucji cyfrowej, więc my Ministerstwo Cyfryzacji traktujemy jako bardzo ważne ministerstwo, chcemy, by ono jak najbliżej współpracowało z przedsiębiorcami, żeby unowocześniało nasze usługi - dodał.

Ministerialną nominację Zagórski ma odebrać we wtorek. Jak podało wcześniej biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP, uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbędzie się o 10:00 rano. W jej trakcie planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy.

Funkcję sekretarza stanu w tym ministerstwie objął on we wrześniu 2016 roku. Wcześniej był sekretarzem stanu w resortach: Skarbu Państwa (od grudnia 2015 do września 2016) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od maja 2006 do maja 2007).

Zagórski jest również posłem, należy do klubu parlamentarnego PiS.