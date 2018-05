Nihilizm konstytucyjny oraz pogarda dla standardów demokratycznych w obozie władzy narastają - ocenił były prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem, obrona konstytucji jest obowiązkiem Polaków.

W Warszawie odbyła się prezentacja raportu "Analiza i ocena działań legislacyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od początku prac Sejmu VIII kadencji do końca 2017 roku", zorganizowana przez Instytut Bronisława Komorowskiego.



Były prezydent wskazał, że Instytut - w ramach swojej działalności - "stara się zwracać uwagę na najważniejsze procesy związane z polską demokracją". Jak mówił, raport pokazuje "stan naruszeń konstytucji" w okresie od listopada 2015 r. do grudnia 2017 r. Komorowski zaznaczył, że raport opisuje również "narastanie nihilizmu konstytucyjnego w obozie obecnej władzy" oraz "pogardę dla standardów demokratycznych".



Według byłego prezydenta w raporcie są również opisane sytuacje, które są "wynikiem niechlujstwa legislacyjnego". Komorowski ocenił, że "fundamentem nieszczęścia" jest blokowanie i przejęcie przez obecnie rządzących Trybunału Konstytucyjnego.

Cały ten proces, rozpoczęty od ubezwłasnowolnienia a potem opanowania Trybunału Konstytucyjnego, trwa już 2,5 roku. W związku z tym myśmy się trochę przyzwyczaili do tego, że różne dziwne zjawiska mają miejsce - to jest efekt rozłożenia w czasie. Ale właśnie suma, czy opisanie, pokazanie naraz tego całego zjawiska - dopiero ono robi wrażenie - podkreślił. Na mnie ten raport robi ogromne wrażenie, ze względu na pokazanie zarówno konsekwencji w przekształcaniu ustroju państwa polskiego z naruszeniem prawa - poprzez złamanie konstytucji, i robi to na mnie ogromne wrażenie ze względu na to, że jest to proces kontynuowany świadomie - zauważył.

Bronisław Komorowski podczas prezentacji raportu / Radek Pietruszka / PAP

Według Komorowskiego, Komisja Europejska nie przerwie tego "procesu". KE nie zajmuje się naruszeniem i łamaniem konstytucji - zajmuje się skutkami tych faktów, wskazując na mankamenty z punktu widzenia zasad prawa europejskiego i norm demokratycznych - dodał. Podkreślił, że obrona konstytucji i konstytucjonalizmu jest "absolutnie obowiązkiem Polaków".



B. prezydent oświadczył, że oczekuje, iż raport "przyczyni się - za pośrednictwem zaangażowania różnych środowisk - do pewnego pobudzenia wrażliwości w kwestiach konstytucji". Raport jest skierowany do opinii publicznej, którą należy uwrażliwiać, iż naruszenie konstytucji niszczy podstawy naszej państwowej i społecznej organizacji - tłumaczył.