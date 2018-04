To już 12. dzień protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Domagają się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia.

Strona rządowa zgodziła się spełnić jeden z ich postulatów. Renta socjalna wzrośnie o nieco ponad 120 złotych. Na razie drugi postulat nie jest zrealizowany - to pięćset złotych dodatku w gotówce.

Wśród protestujących jest też jeden ojciec - Karol Milewicz, który jest na korytarzu sejmowym z dwiema niepełnosprawnymi córkami i żoną. Jak twierdzi, dodatkowe środki uspokoiłyby wielu ojców. Są mężczyźni, którzy boją się odpowiedzialności, nie mogą patrzeć na cierpienia własnych dzieci. Mimo, że to ta silniejsza płeć, to faceci są trochę tchórzami przy wychowaniu dzieci. Oni się boją tej odpowiedzialności. matka się nigdy tego nie boi - mówi rodzic protestujący w Sejmie. Staram się nie denerwować, aczkolwiek w duszy to klnę jak szewc.