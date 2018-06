Funkcjonariusze CBŚP nie pozwolili na wprowadzenie do obrotu znacznych ilości amfetaminy, której produkcja odbywała się w laboratorium stworzonym w powiecie grójeckim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 2,6 litra płynnej amfetaminy, z której można uzyskać prawie 4 kg gotowego do wprowadzenia narkotyku i kilkadziesiąt litrów mieszanin reakcyjnych. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Jedna posiadała nakaz doprowadzenia do Zakładu Karnego za udział we wcześniejszej produkcji amfetaminy.

