​Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie Krystiana W. znanego jako "łowca nastolatek". Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo dotyczące między innymi gwałtów i wykorzystywania seksualnego wielu młodych kobiet.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Skala działalności Krystiana W. Opisana w akcie oskarżenia jest wręcz przerażająca. Ofiarami Krystka - jak informuje prokuratura - padły 33 kobiety. 5 z nich nie miało skończonych 15 lat, 25 kolejnych 18 lat. Mężczyzna usłyszał aż 40 zarzutów związanych z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej.

Zarzuty dotyczą przestępstw gwałtów oraz usiłowania gwałtów, usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonych do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z małoletnimi pokrzywdzonymi, w tym poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych. Z przestępstw o charakterze seksualnym najsurowiej zagrożone jest przestępstwo gwałtu oraz przestępstwo obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 roku życia. Grozi za nie od lat 2 do 12 pozbawienia wolności - informuje Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dodatkowo Krystianowi W. śledczy zarzucili wiele innych przestępstw. Część z nich dotyczy pokrzywdzonych kobiet. To choćby zarzuty uporczywego nękania, zmuszania do określonego zachowania czy podania nastolatce substancji psychoaktywnej. Krystian W. oskarżony został też jednak o oszustwa i wyłudzenia. Tu chodzi chociażby o powodowanie kolizji samochodowych w celu wyłudzania odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, ale też wyłudzenie kredytu i pożyczki z banku czy nienależnego świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tego też składanie fałszywych zeznań czy ukrycie dokumentu.

Do wszystkich tych przestępstw dochodziło między 2006 a 2015 rokiem w Trójmieście, Wejherowie, Pucku i Władysławowie. Krystian W. od 2015 roku przebywa w areszcie. Nie przyznaje się do winy. 41-latek w kwietniu tego roku skazany już został za gwałt na 17-latce. To była osobna sprawa, objęta innym śledztwem. Sąd skazał go w niej na 3 lata więzienia.

W głównym śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, prócz Krystka, oskarżone zostały również 4 inne osoby w tym Marcin T., związany w przeszłości z jednym z sopockich klubów. On odpowiedzieć ma za 5 przestępstw przeciwko wolności seksualnej, w tym seks za pieniądze z osobą poniżej 15 roku życia. On także w trakcie śledztwa nie przyznał się do winy. Do tego na ławie oskarżonych zasiąść mają Jakub K. - oskarżony o przestępstwa seksualne, Krzysztof L. oraz Sebastian Ż., którym przedstawiono zarzuty związane między innymi z nakłanianiem do składania fałszywych zeznań czy nakłanianiem do zmiany zeznań.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe. Na razie nie wiadomo kiedy ruszy proces. Sprawa jest na bardzo wstępnym etapie. Jeszcze przed rejestracją i przed przydzieleniem jej sędziemu - mówi sędzia Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.