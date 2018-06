Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę, która oszukiwała na podatku VAT, akcyzie i opłacie paliwowej. Zatrzymano pięć osób, które miały się zajmować obrotem olejem napędowym. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 13 mln złotych.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

Śledztwo nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. Według śledczych zatrzymani dostarczali na stacje benzynowe paliwo niewiadomego pochodzenia.

Ustaliliśmy, że udokumentowana droga paliwa do końcowego odbiorcy na stacji benzynowej była dłuższa od rzeczywistej. Firmy, które pośredniczyły w procederze poprzez wystawianie fałszywych dokumentów, w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a paliwo pochodziło z innych źródeł niż udokumentowane - poinformowała Iwona Jurkiewicz z CBŚP.



Zatrzymania odbyły się w okolicach Częstochowy i Będzina. Jeden z mężczyzn ukrył się w piwnicy, a jego partnerka przekonywała mundurowych, że nie ma go w domu i nie wiadomo, gdzie jest. Policjanci jednak go znaleźli. Z naszych ustaleń wynika, że następnego dnia zamierzał wyjechać za granicę - powiedziała Jurkiewicz.



W sumie CBŚP zatrzymało pięć osób.



Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, a także przeciwko wiarygodności dokumentów oraz z kodeksu karno-skarbowego. Jedna z tych osób ma zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą - podało CBŚP.



Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Za zarzucane zatrzymanym czyny grozi do 10 lat więzienia.

(mpw)