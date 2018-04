W poniedziałek w centralnej oraz południowej części kraju mogą wystąpić burze oraz burze z gradem - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opadom może towarzyszyć wiatr o prędkości do 70 km/h.

Zdj. ilustracyjne / Aleksander Koźmiński / PAP

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dot. burz z gradem wydano dla czterech województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Jak podało IMGW burzom z gradem mogą towarzyszyć opady do 15 mm oraz wiatr o prędkości od 65 km/h do 70 km/h.

Z kolei ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dot. burz wydano dla sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego. W tych województwach mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.



IMGW podało, że zagrożenie potrwa do wtorku do 7.30.