Systematycznie posuwamy się do przodu, choć prześwity w chodniku to zaledwie 60-80 centymetrów. Akcja prowadzona jest równolegle dwoma chodnikami - takie informacje nt. akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju przekazał na porannej konferencji prasowej prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Podał również, że udało się obniżyć stężenie metanu w wyrobisku, a także, że ratownicy będą próbować wykorzystać zgromadzony już na miejscu specjalistyczny sprzęt. Akcja w Zofiówce trwa od sobotniego przedpołudnia, kiedy to doszło tam do najsilniejszego w blisko 50-letniej historii kopalni wstrząsu górotworu. Poszukiwanych jest wciąż trzech górników.

Dobrą wiadomością, przekazaną przez Daniela Ozona, była informacja nt. stężenia wydzielającego się pod ziemią metanu, który utrudnia działania ratowników (jego ilość wzrosła w niedzielę po południu, po wstrząsie wtórnym w kopalni).

Minionej nocy w rejon zawalonego odcinka chodnika udało się doprowadzić równoległym chodnikiem wentylacyjnym tzw. lutniociąg z powietrzem do penetrowanego rejonu. Działają także bardziej wydajne wentylatory. Dzięki temu - jak poinformował prezes JSW - poziom metanu w wyrobisku obniżył się do mniej więcej 8 procent (to nadal stężenie wybuchowe). Kiedy poziom ten spadnie poniżej 5 procent, do wyrobiska będą mogli także od drugiej strony wejść ratownicy wyposażeni w aparaty tlenowe.

Jak uściślił Daniel Ozon, chodnikiem równoległym, w którym zainstalowano lutniociąg, ratownicy dotrą z aparatami do kończącego ten chodnik skrzyżowania z chodnikiem, w którym nastąpił zawał.

Równocześnie ratownicy mają próbować wykorzystać zgromadzony już specjalistyczny sprzęt.

Z chodnika równoległego - przy użyciu Górniczego Lokalizacyjnego Odbiornika Pomiarowego o zasięgu do 25 metrów - ratownicy będą starali się lokalizować lampy górników w zawalisku. Chodnik równoległy położony jest w odległości 19-25 metrów od tego, w którym mogą znajdować się poszukiwani. Jeżeli ratownicy uchwycą możliwy do zinterpretowania sygnał, będą próbowali przekopać się do zawaliska.

Równocześnie będą próbowali wejść w samo zawalisko od strony wspomnianego skrzyżowania kończącego chodnik równoległy. Na podstawie m.in. rozmów z uratowanymi górnikami i rozmów telefonicznych sprzed wypadku ustalono, że poszukiwani mogą znajdować się po obu stronach skrzyżowania.

Aby możliwie przyspieszyć lokalizację zaginionych, ratownicy spróbują najpierw zajrzeć w obie strony zawaliska przy użyciu wideoendoskopu przemysłowego z sondą o zasięgu do 15 metrów.

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zastrzegł jednak w czasie konferencji prasowej, że skuteczność obu urządzeń jest ograniczona. Na wskazania lokalizatora wpływa m.in. liczba elementów metalowych: w tym wypadku to np. znajdujące się w zawalisku obudowa, przenośniki czy rurociągi. Z kolei możliwości wykorzystania sondy ogranicza prześwit w zawalisku.

Ratownicy starają się ponadto nadal penetrować zawalisko od pierwotnie udostępnianej strony. W pewnych obszarach prześwit, którym mogą się przecisnąć, wynosi jednak zaledwie 60-80 centymetrów. Sprawia to, że cały sprzęt - łącznie z aparatami tlenowymi - ratownicy muszą ciągnąć za sobą lub pchać przed sobą.

Prezes JSW i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreślali w czasie konferencji prasowej, że Zofiówka będzie dzisiaj wyłączona z działalności wydobywczej. Priorytetem jest akcja ratownicza - zaznaczył Tobiszowski.

Ozon podkreślał natomiast, że przebieg akcji ratowniczej jest konsultowany z ekspertami z powołanego przez kierownika zakładu zespołu eksperckiego ds. zagrożeń naturalnych. Zespół ten tworzy czterech specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Głównego Instytutu Górnictwa i Politechniki Śląskiej.

Posiłkujemy się największymi autorytetami, osobami o największym doświadczeniu w Polsce - zaznaczył prezes JSW.

Szef JSW prosi o ważenie słów. Chodzi o znalezioną przy ciele górnika wiadomość do żony

Daniel Ozon odniósł się również do medialnych doniesień "o potencjalnym czy prawdopodobnym liście, który był przez górnika zostawiony do rodziny".

Przypomnijmy, w czasie niedzielnej konferencji prasowej prezes JSW poinformował o znalezieniu przy ciele jednego z zabitych górników karteczki z wiadomością do żony .

Teraz Ozon poprosił dziennikarzy o "ważenie słów" w tej sprawie.

To nie był list, to był notatnik. Proszę to interpretować w sposób taki, aby rodzinom zapewnić największy komfort. Dbajmy o te rodziny, one są w ogromnym stresie - zaapelował.

Dwaj górnicy zginęli. Dwaj są ranni

Sobotni wstrząs górotworu w Zofiówce miał siłę około 3,4 w skali Richtera. Pod ziemią zostało siedmiu górników.

Jeszcze tego samego dnia dwaj z nich zostali uratowani. Obecnie przebywają w szpitalu, ich stan jest dobry.

W niedzielę wydobyto zwłoki dwóch górników. Jeden z nich został już zidentyfikowany, do identyfikacji drugiego potrzebne będą badania DNA.

Trzech górników jest wciąż poszukiwanych.

W akcji ratowniczej uczestniczy stale ponad 200 ludzi.