Do dwóch groźnych wypadków doszło dziś na zakopiance. Najpierw na autostradowej obwodnicy Krakowa zderzyło się pięć samochodów, a następnie w Lubniu samochód osobowy zderzył się z dostawczym.

Do pierwszej kolizji doszło na obwodnicy Krakowa przy węźle Zakopiańskim w kierunku Katowic. Według policji, kierowcy nie zachowali bezpiecznej odległości między samochodami i w trakcie hamowania pojazdy zaczęły na siebie wpadać.

Korek, który miał długość około 6 kilometrów, zaczynał się za węzłem Wielickim. Po odblokowaniu ruchu przez służby korek zaczął się stopniowo się zmniejszać.

Do drugiej kolizji doszło w Lubniu, gdzie samochód osobowy zderzył się z samochodem dostawczym. Do zderzenia doszło na pasie ruchu w kierunku Krakowa.



Rany odniosły dwa małżeństwa jadące tymi pojazdami. Policja zablokowała oba pasy w stronę Krakowa, a ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą porwać jeszcze do dwóch godzin.

(ph)