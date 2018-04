"Pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił niedawno "piątkę Morawieckiego", mam nadzieję, że postulat dotyczący osób niepełnosprawnych pan premier do swojej piątki dołączy i będzie "szóstka Morawieckiego", która zostanie z powodzeniem zrealizowana dla dobra Rzeczypospolitej, dla polskiego społeczeństwa, dla nas wszystkich" – powiedział w Krośnie Odrzańskim prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, "rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci to bohaterowie".

Prezydent Duda podczas spotkania z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego powiedział, że w każdej dziedzinie trzeba prowadzić mądrą politykę. Dziękuję rządowi, że taką mądrą politykę prowadzi, dziękuję za to, że udało się lukę VAT w tak ogromnym stopniu zasypać i dzięki temu uzyskać pieniądze chociażby na program 500 plus i inne programy pomocowe - zaznaczył. Wcześniej mówił, ze państwo jest winne wsparcie ludziom niepełnosprawnym i ich opiekunom; oraz że trzeba możliwości tego wsparcia szukać. Opowiedział się jednocześnie za wypracowaniem programu realizacji drugiego postulatu protestujących w Sejmie rodziców niepełnosprawnych osób.

W skali kraju to kwota 9 mld zł; to nie są żarty, cały program 500 plus to mniej więcej 23 mld, więc skala tego oczekiwania jest po prostu ogromna w każdym roku budżetowym - przyznał prezydent Duda. Oświadczył jednak, że poprosił szefową resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, by "rozmawiała na ten temat z panem premierem (Mateuszem Morawieckim)". Żeby wziąć tę propozycję, którą panie w Sejmie przedstawiły: jakiegoś rozłożenia tego w formule ratalnej, spełnienia tego fragmentami, jakiegoś programu realizacji tego ważnego postulatu, tego świadczenia rehabilitacyjnego - podkreślił.

Jak zaznaczył Duda, pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza całkowicie niepełnosprawnym i niezdolnym do samodzielnego życia "powinna być świadczona".

Ci ludzie zasługują na opiekę ze strony państwa, a ci, którzy się nimi opiekują - zasługują na najwyższy szacunek. Tak jak kiedyś powiedziałem, rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci to bohaterowie, którym polskie państwo, tak jak każde państwo, winne jest ogromny szacunek - mówił prezydent.

Duda stwierdził, że państwo jest winne ludziom niepełnosprawnym i ich opiekunom wsparcie. I trzeba tych możliwości wsparcia szukać. Wierzę w to, że uda się to znaleźć, że uda się to zrealizować. Może nie wszystko od razu, może nie wszystko w jednym momencie, ale (...) trzeba je realizować w miarę tego, jak państwo jest coraz silniejsze, coraz zamożniejsze i coraz większe są wpływy do państwowego budżetu - oświadczył.

