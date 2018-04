O godzinie 10 ruszyła przed Sejmem manifestacja wspierająca opiekunów osób niepełnosprawnych. Z całego kraju do Warszawy przyjechali ci, którzy wspierają protestujących przy ul. Wiejskiej. W trasie od nocy był też autokar z Węgierskiej Górki w Śląskiem.

Andrzej Zawada o manifestacji wspierającej opiekunów niepełnosprawnych. Posłuchaj rozmowy dziennikarki RMF FM Magdaleny Wojtoń! Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W autobusie z Węgierskiej Górki jechało na manifestację ponad 50 osób, a w nim m.in. organizator tej wyprawy pan Andrzej Zawada. Pytany przez RMF FM, czego manifestanci domagają się od rządzących, odpowiada:



Te osoby, które są w Sejmie, miały tylko dwa postulaty. Drugi postulat jest zrealizowany, został pierwszy: 500 zł na rehabilitację. Jeżeli udałoby się załatwić ten pierwszy postulat: 500 zł na rehabilitację, byłoby super. Andrzej Zawada dodaje, że jest jeszcze jeden "bardzo ważny postulat". On nie dotyczy nas bezpośrednio jako rodziców osób niepełnosprawnych, dzieci już starszych. Wiadomo, że jeżeli rząd chce, żeby się rodziło więcej dzieci, to wśród nich też osoby w przyszłości niepełnosprawne. I mamy taką bardzo wielką prośbę: żeby te dzieci, które się urodzą do 1. roku życia, były naprawdę pod szczególną opieką, bo to jest okres naturalnego rozwoju dziecka. Jeżeli to dziecko jest prawidłowo rehabilitowane, wsparte w tym wszystkim, to ono w perspektywie 10, 50 lat może nie być osobą niepełnosprawną, tylko będzie funkcjonowało jako zdrowa osoba w społeczeństwie - podkreśla w rozmowie z Magdaleną Wojtoń.



Manifestacja wspierająca opiekunów niepełnosprawnych. "Został postulat 500 zł na rehabilitację"

Przypomnijmy, że w gmachu parlamentu trwa protest opiekunów i niepełnosprawnych. Domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego oraz zrównania renty socjalnej z minimalną rentą ZUS-owską.



W porozumieniu, które rząd zawarł we wtorek podczas posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych z częścią środowiska osób niepełnosprawnych, zapisano m.in. podniesienie od czerwca renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, czyli do 1029,80 zł, corocznie waloryzowanych, realizacji programu Dostępność plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zawarto w nim także zobowiązanie do wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.