"Pierwszy dzień ze świadczeniem "Dobry start” przebiega bardzo sprawnie. Od dziś rodzice i opiekunowie mogą online złożyć wniosek o świadczenie, a od 1 sierpnia drogą tradycyjna, papierową” – stwierdziła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Dotychczas złożono ponad 59 tys. wniosków o świadczenie "Dobry start”. Złożenie wniosku jest bardzo proste, wystarczy kilka minut, by to zrobić" – dodała.

Jak powiedziała Rafalska, resort wykorzystał sprawdzony przy programie "Rodzina 500+" kanał bankowy i uruchomił składanie wniosków przez bankowość elektroniczną. Działa też drugi kanał online - nasz portal www.empatia.mrpips.gov.pl. Przez niego rodzice i opiekunowie złożyli 10 proc. wniosków - poinformowała. Od samego początku rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje w działaniu, że rodzina jest w centrum naszych zainteresować. Świadczenie "Dobry start" to kolejna forma wsparcia rodzin - dodała.





Minister Elżbieta Rafalska / Paweł Supernak / PAP



W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.



Od 1 lipca można również składać wnioski online o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Jak poinformowało MRPiPS, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.



Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "500 plus". Nie przysługują jednak "z urzędu". Termin składania wniosków upływa 30 listopada.



(mn)