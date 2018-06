„To jest happening, event Związku (Nauczycielstwa Polskiego - przyp. red.), trochę dłuższy niż moja kadencja zwyczaj wystawiania takich laurek... Powiedziałabym, że za nami dobry rok, wszystkie zapowiedzi m.in. związku okazały się być nieprawdziwe: od zwolnień 100 tys. nauczycieli, przez brak pieniędzy " - mówi Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM minister edukacji Anna Zalewska pytana o komentarz w sprawie ocen, jakie wystawił jej Związek Nauczycielstwa Polskiego - dziewięć jedynek i naganne zachowanie. Jak sama siebie by oceniła za pierwszy rok reformy edukacji? "Wystawiam sobie ocenę dobrą, a samorządowcom bardzo dobrą" - odpowiada minister. Pytana zaś o to, dlaczego na ulotkach dotyczących programu Wyprawka 300 plus jest wizerunek premiera Mateusza Morawieckiego, stwierdza: "To program rządowy. Premier jest szefem rządu i to jego pomysł. Nie widzę w tym nic zdrożnego".

