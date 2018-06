​W środę po godz. 16:00 Sejm zajął się wnioskiem PO o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło. Potem Sejm rozpatrzy także wniosek wobec minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Oba związane są z protestem niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie.

Premier: Nie musimy bronić naszej polityki społecznej - broni się ona sama

Nie musimy szczególnie bronić naszej polityki społecznej, dzieła dokonanego przez wicepremier Beatę Szydło i szefową MRPiPS Elżbietę Rafalską, bo broni się ono samo; znaleźliśmy pieniądze na tę politykę wygrywając z mafiami VAT-owskim - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.



Prawda o polityce społecznej jest taka, że my nie musimy jakoś szczególnie bronić naszej polityki społecznej - nie musimy w związku z tym bronić ogromnego dzieła wykonanego przez panią premier Beatę Szydło, przez panią minister Elżbietę Rafalską - bo to dzieło broni się samo - oświadczył Morawiecki.



Jak przekonywał, działania rządu w tej sferze służą całemu narodowi. My wprowadziliśmy politykę, co do której wy mówiliście "to się nie da", "to się nie uda", "na pewno na to nie ma pieniędzy" - wskazał premier.



Zaznaczył, że jego rząd "znalazł pieniądze" na politykę społeczną, m.in. wygrywając walkę z mafiami VAT-owskimi. Przed którymi wy rozścielaliście czerwone dywany niczym przed celebrytami - zwrócił się do poprzednio rządzących.

Morawiecki: Program 500 plus kłuje was w oczy

Program 500 plus kłuje was w oczy; nie zabierajcie go Polakom, bo jest on im potrzebny, jest fundamentem naszej polityki na przyszłość - mówił w Sejmie premier.



To kłuje w oczy oczywiście, bo to wielki program, który zdecydowanie przebudował strukturę społeczną - podkreślał Morawiecki.



Dodał, że Program 500 plus oprócz różnych celów społecznych i prorodzinnych "jest też programem prodemograficznym". W tym kontekście zwrócił uwagę na ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jak mówił w analizach GUS w 2014 r. prognozowano, że w 2017 r. urodzi się 346 tys. dzieci. Urodziło się blisko 60 tys. więcej. To jest wielki sukces prodemograficzny również tego programu, Programu 500 plus - wskazał.



Morawiecki stwierdził też, że opozycja próbuje mówić, iż program ten dzieli Polaków. Napisaliście tak we wniosku - powiedział zwracając się do polityków Platformy.



To znaczy, że co? Jak zabierzecie ten program, to wtedy się połączą wszyscy w biedzie bez tego programu? O to wam chodzi? - mówił.



Nie zabierajcie tego programu Polakom, jest on dla Polaków bardzo potrzebny i jest fundamentem naszej polityki na przyszłość - podkreślił.



Morawiecki zwrócił ponadto uwagę w kontekście Programu 500 plus, że w "polityce bardzo ważna jest wiarygodność". To co zostało zapowiedziane, to jest realizowane dzisiaj - mówił.

"Cechą naszej polityki społecznej jest wiarygodność"

Cechą naszej polityki społecznej jest wiarygodność - stwierdził premier. Jako przykład zrealizowanych obietnic szef rządu wskazał wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Pieniądze mają być wypłacane w ramach programu "Dobry start".



Kolejne wielkie zadanie, które realizujemy w ramach polityki prospołecznej, to program 75 plus, bezpłatnych leków dla seniorów - wskazał Morawiecki. Jak mówił, w czasach rządów poprzedników osoby starsze "były na marginesie, im podnoszono wiek emerytalny".



My dajemy wybór, ten kto chce przechodzi na emeryturę - 60, 65, jak chce pracuje dłużej. I bardzo wiele osób wybiera pracę, wiele osób też wybiera odejście na wcześniejszy wiek emerytalny. Dokładnie to, co obiecaliśmy. Cechą charakterystyczną naszej polityki społecznej jest wiarygodność, to chcę podkreślić - powiedział premier.

Premier do PO: Zamiast drwin i kpin, może pomyślicie nad propozycjami programowymi

Zamiast tych drwin i kpin z celów społecznych, które przebudowały Polskę - gdzie żyje się dzisiaj zupełnie inaczej, w szczególności też ludziom na wsi, w mniejszych miasteczkach, w całej Polsce - może wy pomyślicie nad jakimiś propozycjami programowymi - zwrócił się premier do Platformy.



Może pomyślcie nad odpowiedziami na kilka pytań - ja wam to ułatwię, zadam kilka pytań. Czy popieracie naszą politykę społeczną? Czy popieracie 500 plus? Nie popieracie 500 plus? Czy 300 plus, naszą wyprawkę? Też nie popieracie. Czy popieracie naszą politykę społeczną w zakresie emerytów, obniżki wieku emerytalnego, czy przywrócicie poprzedni wiek emerytalny? Możecie odpowiedzieć na te pytania. Czy możecie też odpowiedzieć, czy zostawicie obniżone emerytury esbekom i ubekom, czy przywrócicie? - pytał premier polityków PO.

"Matczyna emerytura" i "okrągły stół" ws. osób niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki podczas debaty przypomniał o zapowiedzianym podczas ostatniej konwencji PiS pomyśle wdrożenia minimalnej emerytury dla kobiet, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Zapowiedział, że tzw. "matczyna emerytura" zostanie wdrożona od nowego roku.

Morawiecki wskazywał również, że w ramach polityki społecznej rząd Prawa i Sprawiedliwości "mocno postawił na rozwój różnych programów senioralnych".



W tym kontekście wymienił m.in. wprowadzenie darmowych leków dla seniorów, program domów dla seniorów, obniżenie wieku emerytalnego oraz podniesienie minimalnej emerytury.



Pokazaliśmy, że sprawy społeczne, pomoc ludziom, to jest inwestycja i ta inwestycja w człowieka bardzo się opłaca. To robimy cały czas i z tej drogi na pewno nie zejdziemy - podkreślił premier.

Jeszcze w czerwcu z wicepremier Beatą Szydło i minister rodziny Elżbietą Rafalską zorganizujemy "okrągły stół" i będziemy zmieniać system dla dobra osób niepełnosprawnych - zapowiedział Mateusz Morawiecki.



Morawiecki w trakcie wystąpienia w Sejmie podkreślał, że w ciągu ostatnich 2,5 roku rząd zwiększył rentę socjalną o prawie 50 proc. Coś, co w waszych czasach urosło o 50 proc. przez około osiem lat. To jest ta różnica - podkreślił. Dodał jednocześnie, że obecny rząd stara się, by w przypadku osób niepełnosprawnych "ich los był lepiej wspierany przez państwo".



Dodał, że jego rząd wdrożył też ustawę o dodatku rehabilitacyjnym. Tam są realne pieniądze, mówiliśmy od samego początku prawdę - powiedział. Dodał, że w jego ocenie ogromna większość osób z niepełnosprawnościami zrozumiała to i "siadają z nami do okrągłego stołu".



Jeszcze w czerwcu z minister Rafalską, z panią premier Beatą szydło robimy okrągły stół i nie zasypując gruszek w popiele dalej będziemy zmieniać ten system dla dobra osób niepełnosprawnych - zadeklarował.

"Nie odwołacie Szydło i Rafalskiej, odwołajcie swoją politykę antyspołeczną"

Szef polskiego rządu, który zabrał głos w czasie debaty nad wnioskiem Platformy, stwierdził w swoim wystąpieniu, że Szydło i Rafalska "odpowiadają za taką liczbę sukcesów w polityce społecznej, że kiedy rozmawia się z ludźmi we wszystkich miejscach Polski, to nie mogą uwierzyć w to, że ktoś mógł zgłosić wniosek o odwołanie z rządu pani premier i pani minister".



Oczywiście nie odwołacie pani minister, nie odwołacie pani premier, ale możecie zrobić coś dobrego: odwołajcie swoją politykę antyspołeczną (...) i zapraszamy was do naszego obozu; Polska jest jedna, chcemy współpracować razem z wami, chcemy współpracować ze wszystkimi, właśnie dla poprawy losu wszystkich grup społecznych, które były zapomniane w tym waszym modelu, neoliberalnym modelu - dodał Morawiecki.

PO: Szydło przez 40 dni nie mała czasu, żeby przyjść do protestujących w Sejmie

(Wicepremier - PAP) przez 40 dni nie miała czasu, żeby przyjść do niepełnosprawnych, rozmawiać z nimi. 40 nocy nocowali na posadzce. Nie było pani premier, odpowiedzialnej za zaopiekowanie się osobami najsłabszymi w społeczeństwie - powiedziała posłanka PO Urszula Augustyn, uzasadniając wniosek o wotum nieufności dla wicepremier.



Lekceważyliście te osoby (protestujące - PAP), mówiliście, że to mała grupka, nieznacząca. Pani premier siedziała podczas posiedzenia komisji. Nie pamiętam, żeby się pani oburzyła, zaprotestowała, żeby pani zrobiła jakikolwiek gest, który by pokazał, że pani jest za tymi niepełnosprawnymi. (...) Do mediów pani premier powiedziała, że nie musiała tam iść, bo wszyscy są zjednoczoną drużyną narodową. Jaka to drużyna, jak pani w tym meczu nawet na boisku nie wyszła? - pytała Augustyn.



Według niej "środowisko osób z niepełnosprawnościami zapamięta rządzącym lekceważenie".



Augustyn wytknęła jednocześnie Szydło, że "nie zapomina o sobie i swoich ministrach". Potrafiła pani przyznać sobie wielotysięczne nagrody, ale im przez 40 dni nie potrafiła pani przyjść i powiedzieć, że nie dacie 500 zł" - dodała, zwracając się do Szydło. Od lekceważenia do pogardy jest jeden krok, nie chcę używać mocnych słów; oni panią rozliczą, rozliczą a tej bezduszności - uważa posłanka Platformy.



Zwracając się do posłów PiS i członków rządu, Augustyn powiedziała, że dyktują Polakom, również tym niepełnosprawnym jak mają żyć. "Niepełnosprawni nie dadzą sobie meblować życia, są osobami, które wiedzą czego oczekują i będą protestować dopóki ich postulatów nie zrealizujecie" - przekonywała.



Odniosła się do środowego wystąpienia w Sejmie premiera Mateusz Morawieckiego. Wygłaszał pan przez 50 min takie bzdury i kłamstwa. Jak pan sobie tego drugi raz posłucha, to sam się pan zdziwi. Pomyliła się panu konwencja PiS z salą sejmową, wstyd - powiedziała posłanka Platformy.



Przewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny Teresa Wargocka (PiS) poinformowała, że komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło.

Wnioski PO o wotum nieufności dla Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej

Platforma złożyła wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 30 kwietnia. Uzasadnieniem - jak podnosiła PO - ma być ich "polityczna odpowiedzialność" za protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie.



Politycy Platformy Obywatelskiej oceniali, że protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych przedstawili słuszne postulaty i mieli prawo oczekiwać wsparcia, a dyskusja nad wnioskami o wotum nieufności wobec Szydło i Rafalskiej będzie "jedyną formą poważnej dyskusji w parlamencie" na temat problemów osób niepełnosprawnych.



